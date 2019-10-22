Казанский школьник, под угрозой оружия удерживавший учеников в классе, отправлен на принудительное лечение

22.10.19 17:24

© РИА Новости. Андрей Старостин

22 октября. Interfax-Russia.ru - Ново-Савиновский районный суд Казани во вторник отправил на принудительное психиатрическое лечение школьника из Казани, который в мае этого года с ножом и пистолетом удерживал одноклассников, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.

"Ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра. Прокуратура поддержала ходатайство следствия", - сказал Галиев.

13 мая 17-летний подросток зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож и запретил ученикам покидать помещение. В дальнейшем он был задержан. Никто не пострадал.

Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).

Экспертиза психологического состояния школьника показала, что он совершил преступление в состоянии невменяемости.

Судебный процесс был закрытым.