Перестрелка прошла в Ростовской области, пять человек погибли - МВД

22.10.19 18:07

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

22 октября. Interfax-Russia.ru - Пять человек погибли и двое госпитализированы в результате перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

"По предварительным данным в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, ещё двое были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Следственное управление СКР России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

"По предварительным данным, сегодня днем на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого мужчины произвели друг в друга несколько выстрелов из огнестрельного оружия", - сообщает пресс-служба ведомства.

Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.