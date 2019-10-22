|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.10.19 21:14
Дополнительную технику из РФ привлекут для патрулирования сирийско-турецкой границы - Шойгу
"Что касается дополнительных (сил), то мы считаем и сразу с листа сказать вам этого не можем, но то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования - все-таки граница достаточно протяженная и патрулирование должно быть серьезным основательным для того, чтобы не допустить там каких-то серьезных инцидентов", - сказал он по итогам переговоров президентов РФ и Турции в Сочи.
При этом, отвечая на вопрос о том, потребуется ли привлечение дополнительных сил российской военной полиции для патрулирования в указанном районе Сирии, Шойгу отметил: "Если говорить по задачам сегодняшнего дня - их достаточно".
"Если говорить о будущем, то у нас уже есть ряд территорий, которые уже в силу налаживания нормальной мирной жизни в этом (присутствии военной полиции - ИФ) не нуждаются", - заявил Шойгу.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket