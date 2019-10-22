Дополнительную технику из РФ привлекут для патрулирования сирийско-турецкой границы - Шойгу

22.10.19 21:14

© РИА Новости. Максим Блинов

22 октября. Interfax-Russia.ru - России потребуется привлечь дополнительную военную технику для патрулирования зоны в районе сирийско-турецкой границы, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Что касается дополнительных (сил), то мы считаем и сразу с листа сказать вам этого не можем, но то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования - все-таки граница достаточно протяженная и патрулирование должно быть серьезным основательным для того, чтобы не допустить там каких-то серьезных инцидентов", - сказал он по итогам переговоров президентов РФ и Турции в Сочи.

При этом, отвечая на вопрос о том, потребуется ли привлечение дополнительных сил российской военной полиции для патрулирования в указанном районе Сирии, Шойгу отметил: "Если говорить по задачам сегодняшнего дня - их достаточно".

"Если говорить о будущем, то у нас уже есть ряд территорий, которые уже в силу налаживания нормальной мирной жизни в этом (присутствии военной полиции - ИФ) не нуждаются", - заявил Шойгу.