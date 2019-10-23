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23.10.19 06:09
Вода ушла из пяти подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае
"За прошедшие сутки полностью освободились от воды населенные пункты Софийск, Быстринск, Ухта, Киселевка и Монгол Ульчского муниципального района. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 14 населённый пунктов. Из них в девяти сохраняется подтопление 33 приусадебных участков и семи участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог", - говорится в сообщении.
По данным на утро среды, уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре снизился на 29 см и составил 234 см, в районе Хабаровска уровень упал до 89 см (минус 10 см за сутки), у города Николаевск-на-Амуре уровень воды в реке не изменился и сохраняется на отметке 198 см.
В Комсомольске-на-Амуре действует один пункт временного размещения, в котором находится 32 человека, в том числе 10 детей. Для ликвидации последствий паводка привлечено 123 человека и 33 единицы техники.
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