Власти Хабаровского края планируют лишить налоговых льгот золотодобытчиков и лесозаготовителей

23.10.19 06:22

© РИА Новости. Михаил Мордасов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил отменить налоговые льготы для лесозаготовителей и золотодобытчиков, законопроект в среду представлен депутатам.

"Сегодня в краевую законодательную думу мной внесен законопроект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков. Я считаю, что правила игры должны быть справедливыми. Хабаровский край недополучает доходы из-за того, что высокорентабельный бизнес не платит налоги. Я считаю, что сейчас не время разбрасываться деньгами в виде таких льгот", - пояснил Фургал, выступая на Заксобрании.

Глава Хабаровского края отметил, что маржинальность в золотодобывающей отрасли доходит до 70%

Законопроект о бюджете на будущий год, по словам Фургала, останется социально направленным. Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году по прогнозам составят около 80 млрд рублей, 2021 году - более 83 млрд рублей, в 2022 году - почти 86 млрд рублей.