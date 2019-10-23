|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.10.19 06:28
Власти Хабаровского края упразднят должность вице-губернатора региона в целях экономии бюджета
"Сокращение должности вице-губернатора считаю логичным и закономерным. Это позволит исключить дублирование функций, так как у данной должности отсутствует отраслевая направленность работы. Заодно мы сократим и затраты на помощников, которые положены вице-губернатору по должности", - отметил Фургал.
Об увольнении конкретного чиновника в данном случае речь не идет, так как после победы действующего главы Хабаровского края на выборах в сентябре 2018 года вице-губернатор так и не был назначен.
"Мы идем путем сокращения расходов на содержание органов власти. За год в процессе реформирования более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края", - заметил губернатор.
По его словам, четкое разграничение полномочий между зампредами показало свою эффективность. Кроме того, Фургал заметил, что правительство края отказалось от неэффективных госзакупок. Эти и другие меры позволили правительству края сэкономить около 1 млрд рублей бюджетных средств.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket