Власти Хабаровского края упразднят должность вице-губернатора региона в целях экономии бюджета

23.10.19 06:28

© РИА Новости. Антон Денисов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Хабаровского края изменит штатное расписание за счет сокращения должности вице-губернатора и его помощников, об этом в среду сообщил губернатор Сергей Фургал, выступая перед депутатами краевого Заксобрания.

"Сокращение должности вице-губернатора считаю логичным и закономерным. Это позволит исключить дублирование функций, так как у данной должности отсутствует отраслевая направленность работы. Заодно мы сократим и затраты на помощников, которые положены вице-губернатору по должности", - отметил Фургал.

Об увольнении конкретного чиновника в данном случае речь не идет, так как после победы действующего главы Хабаровского края на выборах в сентябре 2018 года вице-губернатор так и не был назначен.

"Мы идем путем сокращения расходов на содержание органов власти. За год в процессе реформирования более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края", - заметил губернатор.

По его словам, четкое разграничение полномочий между зампредами показало свою эффективность. Кроме того, Фургал заметил, что правительство края отказалось от неэффективных госзакупок. Эти и другие меры позволили правительству края сэкономить около 1 млрд рублей бюджетных средств.