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23.10.19 06:32
Индия намерена привлекать к сотрудничеству на Дальнем Востоке порты и железные дороги
"Российский Дальний Восток богат ресурсной базой, разбросанной на всей территории, поэтому нам надо вовлекать представителей железных дорог, портовых властей, компании в области логистики", - сообщил Варма в ходе своего выступления на пленарном заседании двусторонней сессии "Российско-индийские угольные проекты - основа долгосрочного развития" во Владивостоке.
Он поблагодарил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева за организацию сессии и встреч с компаниями, в которых заинтересована индийская сторона.
"В конце этого визита в качестве практического результата мы хотели бы увидеть те проекты, которые мы могли бы в дальнейшем реализовывать. Хотели бы, чтобы у нас была возможность доложить на самом высшем уровне, на уровне премьер-министра Индии и у вас министру Трутневу о положительных весомых результатах нашей встречи", - добавил посол.
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