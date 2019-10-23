Индия намерена привлекать к сотрудничеству на Дальнем Востоке порты и железные дороги

23.10.19 06:32

© РИА Новости. Сергей Субботин

23 октября. Interfax-Russia.ru - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в России Ди Би Венкатеш Варма отметил, что страна заинтересована в сотрудничестве с логистическими компаниями Дальнего Востока, железной дорогой и портами.

"Российский Дальний Восток богат ресурсной базой, разбросанной на всей территории, поэтому нам надо вовлекать представителей железных дорог, портовых властей, компании в области логистики", - сообщил Варма в ходе своего выступления на пленарном заседании двусторонней сессии "Российско-индийские угольные проекты - основа долгосрочного развития" во Владивостоке.

Он поблагодарил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева за организацию сессии и встреч с компаниями, в которых заинтересована индийская сторона.

"В конце этого визита в качестве практического результата мы хотели бы увидеть те проекты, которые мы могли бы в дальнейшем реализовывать. Хотели бы, чтобы у нас была возможность доложить на самом высшем уровне, на уровне премьер-министра Индии и у вас министру Трутневу о положительных весомых результатах нашей встречи", - добавил посол.