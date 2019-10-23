Минвостокразвития видит возможности для шестикратного увеличения поставок угля из России в Индию к 2025 году

23.10.19 06:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 октября. Interfax-Russia.ru - В Министерстве Дальнего Востока и Арктики считают, что Россия может нарастить в шесть раз объемы поставок угля в Индию к 2025 году.

"В 2018 году экспорт угля в Индию из России составил 4,5 млн тонн. Полагаю, что можно нарастить объемы угля в шесть раз экспортируя до 28 млн тонн в год к 2025 году. Мы видим и приветствуем нарастающий интерес республики Индии к проектам по коксующимся углям", - сообщил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев на пленарном заседании двусторонней сессии "Российско-индийские угольные проекты - основа долгосрочного развития" во Владивостоке.

Он отметил, что Дальний Восток занимает второе место по добыче угля в России. Его добыча ведется в 10 субъектах. Республика Индия в тоже время импортировала 230 млн тонн угля в 2018 году и выступает одним из крупнейших импортеров этого ресурса.

По словам Тырцева, угольная промышленность является одним из самых перспективных направлений российско-индийского сотрудничества.

"Мы уже обсуждаем более предметно перспективы угольной промышленности, одной из самых перспективных отраслей нашего сотрудничества. Для нас очевидна заинтересованность индийского бизнеса. На данный момент в ДФО в разной степени реализации находятся шесть проектов на общую сумму $1,8 млрд. Из них - пять проектов в рамках особых территорий развития на общую сумму - $ 800 млн. И один проект - вне преференциальных зон на сумму $1 млрд", - отметил замминистра.