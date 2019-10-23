Сенатором от Хабаровской краевой думы избран Дмитрий Приятнов

23.10.19 06:50

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Хабаровского края, выборы нового состава которой состоялись 8 сентября, в среду избрали своим представителем в Совете Федерации Дмитрия Приятнова, передал корреспондент агентства "Интерфакс -Дальний Восток" из зала заседания.

Его кандидатуру поддержали 32 депутата, 2 проголосовали против. Всего в заседании принимают участие 34 из 36 депутатов. После избрания регламентная группа думы рассмотрела заявление Приятнова о сложении полномочий депутата.

Приятнов работал в думе на неосовобожденной основе, основное место работы - заместитель начальника локомотивного депо "Амурское" филиала "Дальневосточный" ООО "ЛокоТех - Сервис". В краевой парламент был избран по спискам от партии ЛДПР. Ранее его кандидатура была рассмотрена на заседании профильного комитета - по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

В ходе состоявшихся 8 сентября выборов наибольшее число мест в Законодательной думе Хабаровского края - 30 из 36 - получили представители партии ЛДПР, которые по партийным спискам набрали 56,12% голосов. Кандидаты от этой партии также выиграли выборы в 22 из 24 одномандатных округах. Второе место по партийным спискам заняла КПРФ (17,24%), третье место - "Единая Россия" с 12,54% голосов. Как сообщалось, на первом заседании 2 октября депутаты сняли с повестки дня вопрос о наделении полномочиями представителя краевого парламента в Совете Федерации в связи с проведением внутрипартийных консультаций.