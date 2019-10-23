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23.10.19 07:22
Власти Норильска сообщили должности погибших на руднике
По данным администрации, в шахте погибли заместитель главного механика, старший специалист проектного офиса и горный мастер.
Как сообщалось, накануне вечером на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих. СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.
В пресс-службе компании уточнили, что, взрывов, обрушения породы, пожара и выхода газа не зафиксировано.
Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.
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