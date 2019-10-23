Три села в Иркутской области почти 12 часов оставались без света из-за поваленных ветром опор ЛЭП

23.10.19 07:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 октября. Interfax-Russia.ru - Энергетики восстановили электроснабжение трех сел в Усольском районе Иркутской области, прерванное во вторник во время непогоды, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду в пресс-службе "Иркутской электросетевой компании".

"Электроснабжение было восстановлено в день аварии в 19:21 по местному времени (14:21 мск) - через 12 часов после отключения", - сказал сотрудник компании.

По его словам, аварийное отключение электроэнергии в селах Борисово, Черемшанка и Раздолье, где проживет почти 1,5 тыс. человек, произошло из-за сильного ветра, который повалил две опоры ЛЭП на болотах.