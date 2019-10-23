Водоснабжение свыше 40 тыс. жителей восстановлено после аварии в Перми

23.10.19 08:27

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 октября. Interfax-Russia.ru - Аварийные бригады восстановили поврежденный водопровод в пермском микрорайоне Гайва, где 40 тыс. человек остались без холодной воды днем во вторник, сообщается в среду на сайте ООО "Новогор-Прикамье" (оказывает услуги водоснабжения).

"Работа насосной станции "Северная" возобновлена в 22:35 (вторника - ИФ), в результате водоснабжение в микрорайоне было восстановлено около 23:00 часов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем во вторник во время несогласованных геодезических работ строители повредили водопровод в микрорайоне Гайва. В результате более 40 тыс. жителей остались без холодной воды