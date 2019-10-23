Аэропорт Воронежа не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного тумана

23.10.19 08:28

© РИА Новости. Антон Денисов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные метеоусловия, связанные с туманом, внесли коррективы в работу аэропорта Воронежа в среду.

"Из-за сильного тумана рейс в Стамбул перенесен с 03:30 на 11:00, рейс в Домодедово - с 05:05 также на 11:00. Кроме того, задержан до 09:15 утренний рейс в Санкт-Петербург", - сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

Также аэропорт в настоящее время не принимает самолёты, отметил собеседник агентства.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация улучшится, добавил он.