|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.10.19 08:41
Подземное хранилище ГСМ в штольнях в Крыму планируют ввести в строй 1 декабря
Восстановление подземного хранилища штольни №1 проводится для хранения ГСМ для соединений и частей Черноморского флота, повышения их защищенности и живучести.
Подземное сооружение было построено в 1970-х годах. С тех пор оно пришло в негодность и не отвечало современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.
"Произведен ремонт входной группы, обустроена технологическая площадка, въездные ворота оборудованы системой контроля управлением доступом. В процессе проведения ремонта технологических помещений штольни №1 проводились гидроизоляционные работы, укрепление разрушающихся горных пород и бетонных конструкций", - сказал Булгаков.
Как подчеркнул замминистра обороны, в ходе работ применялись современные оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.
"В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности", - добавил Булгаков.
Общий объем хранилища - более семи железнодорожных эшелонов.
Сообщается, что объект будет введен в эксплуатацию 1 декабря 2019 года.
Как сообщалось, в июле 2017 года Булгаков поручил провести диагностику и ввести в эксплуатацию штольни для хранения горюче-сказочных материалов в Мекензиевых горах в Крыму. Он пояснил, что штольни в горах - идеальное место для гранения ГСМ, так как там температура там не зависит от времени года.
Причем Минобороны РФ планировало завершить диагностику и отремонтировать штольни осенью 2017 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket