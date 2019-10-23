Подземное хранилище ГСМ в штольнях в Крыму планируют ввести в строй 1 декабря

23.10.19 08:41

© РИА Новости. Сергей Аверин

23 октября. Interfax-Russia.ru - Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков во вторник проверил ход восстановления подземного хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крыму.

Восстановление подземного хранилища штольни №1 проводится для хранения ГСМ для соединений и частей Черноморского флота, повышения их защищенности и живучести.

Подземное сооружение было построено в 1970-х годах. С тех пор оно пришло в негодность и не отвечало современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

"Произведен ремонт входной группы, обустроена технологическая площадка, въездные ворота оборудованы системой контроля управлением доступом. В процессе проведения ремонта технологических помещений штольни №1 проводились гидроизоляционные работы, укрепление разрушающихся горных пород и бетонных конструкций", - сказал Булгаков.

Как подчеркнул замминистра обороны, в ходе работ применялись современные оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.

"В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности", - добавил Булгаков.

Общий объем хранилища - более семи железнодорожных эшелонов.

Сообщается, что объект будет введен в эксплуатацию 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, в июле 2017 года Булгаков поручил провести диагностику и ввести в эксплуатацию штольни для хранения горюче-сказочных материалов в Мекензиевых горах в Крыму. Он пояснил, что штольни в горах - идеальное место для гранения ГСМ, так как там температура там не зависит от времени года.

Причем Минобороны РФ планировало завершить диагностику и отремонтировать штольни осенью 2017 года.