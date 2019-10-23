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23.10.19 08:53
Минздрав Красноярского края сообщил о 28 пострадавших при прорыве дамбы
"Накануне был госпитализирован один пострадавший, он находился во время ЧС на месте происшествия в Курагинском районе, затем сам приехал в Красноярск к родственникам, и накануне ему стало плохо. Он обратился к врачам и был госпитализирован", - рассказал представитель ведомства.
По последним данным краевого Минздрава, в медицинских учреждениях в находятся 18 человек, из них девять - в Красноярской краевой, семь - в курагинской, двое - в минусинской больнице.
Ранее медики сообщали о 27 пострадавших во время прорыва дамбы, в настоящее время их число увеличилось до 28 человек.
Всего в результате ЧС 13 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. Холдинг "Сибзолото", в состав которого входит артель, сообщал о 44 пострадавших.
19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.
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