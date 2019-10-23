Под 2%: власти РФ направят регионам ДФО почти 15 млрд руб. на программу льготной ипотеки
  
Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
   
Ротация кадров: президент назначил нового главу СПЧ и заменил несколько членов Совета
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
23.10.19 08:53

Минздрав Красноярского края сообщил о 28 пострадавших при прорыве дамбы

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
23 октября. Interfax-Russia.ru - Еще один пострадавший в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края госпитализирован в Краевую клиническую больницу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду в пресс-службе регионального Минздрава.

"Накануне был госпитализирован один пострадавший, он находился во время ЧС на месте происшествия в Курагинском районе, затем сам приехал в Красноярск к родственникам, и накануне ему стало плохо. Он обратился к врачам и был госпитализирован", - рассказал представитель ведомства.

По последним данным краевого Минздрава, в медицинских учреждениях в находятся 18 человек, из них девять - в Красноярской краевой, семь - в курагинской, двое - в минусинской больнице.

Ранее медики сообщали о 27 пострадавших во время прорыва дамбы, в настоящее время их число увеличилось до 28 человек.

Всего в результате ЧС 13 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. Холдинг "Сибзолото", в состав которого входит артель, сообщал о 44 пострадавших.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.10.19 09:15
Свыше 130 тысяч самозанятых насчитали в Москве
.
  22.10.19 15:49
Суд в Москве 1 ноября начнет новое рассмотрение "дела "Седьмой студии"
.
  22.10.19 15:12
ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану еще на два месяца
.
  22.10.19 15:09
Бюджет на образование в Москве на 2020 год вырос на 25% - до 415 млрд рублей
.
  22.10.19 13:25
Москвичи-сердечники получат бесплатные лекарства в рамках новой программы
.
  22.10.19 12:40
Медведев отметил успехи бизнес-школы "Сколково"
.
  22.10.19 11:26
Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию
.
  22.10.19 11:25
Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи
.
  22.10.19 09:21
Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены
.
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket