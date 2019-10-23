Национальные костюмы Южной и Северной Осетии покажут в Петербурге

23.10.19 09:05

© РИА Новости. Наталья Айриян

23 октября. Interfax-Russia.ru - В Историческом парке "Россия - моя история" в среду открываются Дни Осетии в Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

В этот же день в 17.00 в музейно-выставочном центре состоится открытие выставки "Осетия и Россия: связь времен". Основу экспозиции составляют подлинные предметы и документы из Национальных музеев Республики Южной Осетии и Северной Осетии-Алании.

Впервые в России будут показаны археологические предметы, артефакты Тлийского могильника из Национального музея Республики Южная Осетия. Традиционная культура осетинского народа будет представлена мужскими и женскими национальными костюмами, являющимися предметами национальной гордости.

Специальный раздел выставки посвящен Первому посольству Осетии в Петербурге и различным периодам осетино-русских взаимоотношений. Среди документов, формирующих раздел, будет представлена подлинная грамота "Благодарность моему осетинскому народу" от Николая II, а также фотографии конца XIX начала XX века из Национального музея Северная Осетия-Алания.

В рамках выставки будут представлены работы известных осетинских художников Коста Хетагурова и Махарбека Туганова. Вход на выставку и мероприятие свободный.

24 октября в 16.00 в Историческом парке "Россия - моя история" состоится концерт Оркестра национальных инструментов Республики Северная Осетия-Алания под управлением Олега Ходова. Вход на концерт свободный.

В этот же день в 19.00 впервые в Эрмитаже состоится "День культуры Осетии". В рамках пребывания делегации Осетии состоятся встречи с преподавателями и студентами ВУЗов Петербурга и Ленинградской области.