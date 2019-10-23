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23.10.19 09:26
Забайкалье получило более 750 млн руб. из федбюджета на развитие МСП
"Забайкальскому краю в этом году в три раза увеличили объем финансирования из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства по нацпроекту. Региону в 2019 году выделена субсидия в размере 752 млн руб.", - сообщила в среду пресс-служба администрации региона.
Новая субсидия поможет расширить доступ к льготному финансированию для людей, готовых развивать свое дело в регионе.
В 2019 году по поручению президента страны на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" из бюджета РФ выделят 27 млрд руб. Нацпроект состоит из пяти подпроектов и его главная задача - увеличение на 30% численности занятых людей в секторе малого бизнеса с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году.
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