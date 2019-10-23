Более 1 млрд руб. направят на ремонт дорог в Хабаровске в рамках нацпроекта

23.10.19 09:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 октября. Interfax-Russia.ru - В 2020 году в Хабаровске в рамках реализации национальной программы "Безопасные и качественные дороги" будет отремонтировано и реконструировано 58 км дорожного полотна, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" мэр города Сергей Кравчук.

"В следующем году у нас 58 км дороги запланировано по национальной программе, объем финансирования - 1,6 млрд рублей", - сказал Кравчук.

По его словам, работы запланирована, в том числе, на улицах Шелеста, Тихоокеанская, а также будет завершена реконструкция улицы Краснореченской.

"Как только мы сформируем программу, предоставим ее в публичный доступ, чтобы жители видели, на каких улицах начнутся работы. В весенне-летний период 2020 года работа начнется", - отметил мэр.

Он отметил, что в 2019 году по федеральной программе было отремонтировано 48 км, что почти на 5 км больше, чем было запланировано.

"В этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" затрачено около 1,4 млрд рублей. План был 43 км, а мы сделали 48. Экономия от аукционов, и эти сэкономленные средства мы направляли на строительство дополнительных участков дорог", - отметил Кравчук.

Как сообщалось, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" на весь Хабаровский край в 2019 году было направлено 2,9 млрд рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватил 104 города, в 83 субъектах страны. Со стороны федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет выделено более 4 трлн рублей.