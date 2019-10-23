Еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы" выпущены в Охотское море

23.10.19 09:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 октября. Interfax-Russia.ru - В Охотском море выпустили очередную партию белух, которых держали в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"23 октября в 11:30 по местному времени завершен выпуск 11 белух. Животные, как и в прошлый раз, были доставлены судном в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова и выпущены в места их традиционного обитания.