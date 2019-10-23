Семь человек отравились угарным газом в Челябинской области

23.10.19 09:39

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 октября. Interfax-Russia.ru - Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в поселке Роза в Челябинской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В утреннее время 23 октября в одном из частных домов поселка Роза обнаружены тела пяти местных жителей, в том числе 10-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Еще два человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, причиной смерти местных жителей является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления", - отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).