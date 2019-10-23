Уголовное дело возбуждено после гибели трех рабочих на руднике в Норильске

23.10.19 09:42

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

23 октября. Interfax-Russia.ru - Гибель троих сотрудников ГМК "Норильский никель" в шахте рудника "Таймырский" расследуют в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 22 октября 2019 года на руднике Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Когда на связь перестали выходить все трое, на их поиски отправилась группа, которая обнаружила тела работников предприятия в возрасте 40,45 и 49 лет без признаков насильственной смерти.

Как сообщалось, накануне вечером на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих. СКР, прокуратура и Роструд начали проверку по факту происшествия, на месте работали сотрудники военизированной горноспасательной части.

В пресс-службе компании уточнили, что, взрывов, обрушения породы, пожара и выхода газа не зафиксировано.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.