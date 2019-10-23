Аналоги Стоунхенджа обнаружены в Бурятии

23.10.19 09:51

Фото с сайта издания "Наука в Сибири"

23 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ, Улан-Удэ) установили, что ряд памятников бронзового века в Бурятии связан с астрономическими явлениями, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что речь идет о культовых объектах, чьи структурные элементы включены в окружающий ландшафт: пространство там организовано посредством стенок, валов и различных курганов.

Связь таких конструкций с солнечными явлениями была обнаружена случайно.

В состав археологического комплекса Барун-Алан-1, расположенного в долине реки Алан, входит площадка под скалой с петроглифами, в центре нее находится маленький курган, рядом также имеются ряды курганов.

"Примерно в 70 метрах от этой группы мы нашли углубленную в грунт кольцевую выкладку с камнями, поставленными крест-накрест. Однажды, во время заката 22 июня, мы заметили, что их створ указывает ровно на место захода Солнца", - приводит издание слова ведущего научного сотрудника ИМБТ Василия Ташака.

В центре площадки было обнаружено места под столб (гномон), служивший для определения высоты Солнца над горизонтом по отбрасываемой тени.

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что зимой при заходе Солнца тень от гномона падает на восточный камень, а при восходе Солнца в дни летнего солнцестояния - на западный.

При этом если ранее курганы памятника Барун-Алан-1 принимались за погребения, то при раскопках выяснилось, что они представляют собой ритуальные кладки, скорее всего жертвенные, поскольку там зафиксированы следы множества жертвенных костров, а также части жертвенных сосудов, поставленных между камней.

На территории памятника найдено полностью разрушенное погребение, относящееся к VIII веку до нашей эры, - в нем обнаружили кости кистей и стоп.

По мнению исследователей, это могли быть останки человеческих жертвоприношений.

"На сегодняшний день ученые обнаружили шесть таких объектов: для четырех из них удалось установить достоверное соотношение с явлениями Солнца, для двух - предположительное (их исследованию помешали погодные условия)", - говорится в сообщении.

Одним из них стало археологическое местонахождение Шара-Тэбсэг, известное среди туристов как "Меркитская крепость" - огромный культовый объект, который начал функционировать с бронзового века и функционировал до Средневековья.

Общая протяженность памятника - более 800 метров при высоте от нижнего структурного элемента до верхнего 270 метров. Нижний представляет собой стену из каменных плит, поставленных вертикально, она протянулась у подножия острога более чем на 300 метров. Похожая стена возведена и на горе, у подножия скалы, но более короткая - ее длина около 40 метров.

Эта стена создает искусственный коридор между обрывистым склоном горы и скалой, который примыкает к естественному проходу в рельефе. При этом естественный коридор ориентирован на закат Солнца в день зимнего солнцестояния, искусственный - в дни весеннего-осеннего равноденствия.

В Джидинском районе республики Бурятия, недалеко от границы с Монголией, расположен Сарбадуйский вал, который, как полагают исследователи, связан с астрономическими явлениями.

По расчетам исследователей, 22 июня солнце, восходя, освещает обращенную на восток скалу с наскальными рисунками, однако это предположение еще необходимо доказать. Среди наскальных рисунков Сарбадуйского вала есть изображения лосей, которые еще с эпохи неолита считались животными, посвященными культу Солнца.

Ученые собираются сосредоточиться на исследовании некоторых других археологических памятников Бурятии, которые так же могут быть связаны с культом Солнца. К ним, например, относятся Павлова Гора, могильник Боо, объект Шамхаг-Байсан и некоторые другие.

По одной из гипотез, один из самых знаменитых археологических памятников в мире, английский Стоунхендж в графстве Уилтшир представляет собой огромную обсерваторию каменного века.