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23.10.19 09:57

Три детских сада стоимостью около 700 млн руб. сдадут в Хабаровске до конца года

© РИА Новости. Игорь Зарембо
23 октября. Interfax-Russia.ru - Три новых детских сада на 650 мест построены в новых микрорайонах Хабаровска в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщил журналистам мэр города Сергей Кравчук.

"В этом году мы сдаем три детских садика, построенные по федеральной программе. Общая стоимость около 700 млн рублей. Финансирование из федерального, регионального и муниципального бюджета. В общем все три детских сада рассчитаны на 650 мест", - сказал Кравчук по итогам объезда строительных площадок.

В настоящее время на объектах завершаются работы по благоустройству.

"Самое главное, пока на улице положительные температуры, - закончить работы по благоустройству территорий. Здесь идет некоторое отставание от графика, но думаю, сдача пройдет в запланированный срок", - отметил мэр.

После сдачи учреждений "под ключ", начнется процедура лицензирования. Маленьких воспитанников сады примут в следующем году.

В этом же году в рамках нацпроекта будет сдан еще один детский сад в Хабаровском крае - в селе Дормидонтовка Вяземского района. Он будет рассчитан на 75 воспитанников. Стоимость строительства - более 100 млн рублей.

Как сообщалось, национальный проект "Демография", рассчитанный на период до 2024 года, входит в число 12 проектов, объявленных в "майских указах" президента РФ. Он состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни".

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