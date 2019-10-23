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23.10.19 10:07

Рособоронэкспорт: РФ поставила Турции все элементы С-400, включая ракеты

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
23 октября. Interfax-Russia.ru - Россия поставила Турции все элементы систем С-400 "Триумф", в том числе ракеты, заявил "Интерфаксу" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в среду.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о завершении поставок Турции всех элементов С-400, включая ракеты.

"Успешно справились с логистикой, поставкой - у нас было осуществлено 72 рейса авиационным транспортом. Все было отработано четко, без срывов. Контракт выполнен раньше запланированных сроков", - сказал Михеев.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400.

Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

Михеев также сообщил, что Москва и Анкара обсуждают дополнительные поставки С-400.

"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев.

"На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.

"В рамках поставленной техники уже идет программа обучения. По завершении программы обучения комплекс будет поставлен на боевое дежурство турецкой стороной", - сказал Михеев.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий. "Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - заявил Песков.

Вопрос о локализации в Турции некоторого производства в рамках контракта на поставку С-400 будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в июле "Интерфаксу" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Вопрос локализации по С-400 - это вопрос перспективный и открытый", - сказал он.

19 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции С-400. "Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", - сказал Борисов.

5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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