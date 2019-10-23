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23.10.19 10:13
"Золотая Балка" в 2019г увеличила урожай винограда почти на 15%
Рост к объему прошлого года составил 14,5%.
"Золотая Балка" завершила уборку винограда, собрав 5,3 тыс. тонн при плане 5,19 тыс. тонн, что стало лучшим результатом за десять лет, говорится в пресс-релизе.
По словам директора предприятия по сельскому хозяйству Вячеслава Гаркавого, которые приводятся в сообщении, прошедший сезон "был мягкий, без стрессовых экстремальных температур, с достаточным количеством влаги для хорошего роста и созревания".
В пресс-релизе отмечается, что молодые виноградники, посаженные в 2016-2017 годах, в 2019 дали первый урожай. С них планировали собрать порядка 350 т, а получили вдвое больше.
"Золотая Балка" в январе-сентябре 2019 года увеличила производство игристых вин на 37,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года - до 4,69 млн бутылок.
Кроме того, за девять месяцев текущего года компания выпустила 380 тыс. бутылок тихих вин - вдвое больше, чем за январь-сентябрь 2018 года.
"Золотая Балка" объясняет рост производства повышением продаж.
Винзавод до этого прогнозировал на 2019 год выпуск порядка 7,6 млн бутылок игристых вин (рост на 31% к 2018 году) и около 390 тыс. бутылок тихих вин (рост на 44%).
Агрофирма "Золотая Балка" ранее входила в состав винзавода "Массандра", в 1968 году на базе хозяйства создан производственный комплекс, специализирующийся на выпуске игристых вин из винограда с собственных виноградников. В настоящее время площадь виноградников "Золотой Балки" составляет более 1,5 тыс. га.
Винзавод в декабре 2018 года запустил новый комплекс производительностью до 6 тыс. бутылок вина в час, инвестиции в проект составили 400 млн рублей.
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