Россельхознадзор обнаружил в интернете продажу красной икры несуществующими предприятиями Камчатки

23.10.19 10:17

© РИА Новости. Роман Денисов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Несуществующие рыбопромышленные предприятия Камчатки предлагают в интернете купить у них лососевую икру, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В частности, на одном из сайтов в сети интернет размещена информация о продаже икры лососевой зернистой, согласно маркировке, изготовленной ООО "Камчатские деликатесы". По сведениям ИФНС России, такое предприятие не существует", - говорится в сообщении.

Проверка еще одного аналогичного рекламного объявления показала, что юридическое лицо "Тунгун" также не существует, отмечает Россельхознадзор.

Ведомство направило информацию по этим компаниям в полицию, в государственную ветеринарную инспекцию и в территориальные отделы Россельхознадзора "для принятия мер в пределах компетенции при выявлении фальсифицированной икры".