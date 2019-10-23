Минздрав: пострадавшие в перестрелке в ростовском хуторе находятся в реанимации

23.10.19 10:22

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

23 октября. Interfax-Russia.ru - Состояние пострадавших в перестрелке в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает пресс-служа областного Минздрава.

"Двое пострадавших находятся в реанимации ЦРБ Орловского района. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Все необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник в хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двое были госпитализированы.

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным полиции, инцидент произошел из-за участков для выпаса скота.

В соцсетях появились сообщения, что конфликтующие стороны, семьи Бациевых и Дакишвили, уже несколько лет ведут судебную тяжбу.