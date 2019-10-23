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23.10.19 10:25

Плавмастерская Балтфлота отправилась в Средиземное море

© РИА Новости. Виталий Аньков
23 октября. Interfax-Russia.ru - Плавучая мастерская "ПМ-82" вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

"Экипажу "ПМ-82" в течение шести месяцев предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения Военно-морского флота (ВМФ) России, выполняющих задачи в этом регионе", - сказано в сообщении Балтфлота, поступившем в "Интерфакс" в среду.

За последние три года экипаж плавучей мастерской провел уже третий дальний поход в Средиземноморье, информирует штаб флота.

Здесь отметили, что "на борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Российские корабли и подлодки из акватории Средиземного моря неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, две российские подлодки находятся на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

"ПМ-82" - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

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