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23.10.19 10:53
Крым планирует снизить цены на продовольствие в регионе путем строительства ОРЦ
"Министерство ищет крупного игрока для строительства в нашем регионе оптово-распределительных центров. Это должно позитивно отразиться на ценовой политике. Ожидаем решения этого вопроса до конца года", - сказал Аксенов в среду, выступая в парламенте Крыма с докладом о планах правительства республики на пять лет.
Другие детали он не уточнил.
Как сообщалось, цены на многие продтовары в Крыму выше, чем, например, в соседних регионах России: Краснодарском крае и Ростовской области.
Аксенов отметил также, что рост цен на товары - "болезненный вопрос" для Крыма. "К сожалению, у нас нет, с одной стороны, государственного регулирования цен - эту меру правительство РФ не поддерживает. С другой стороны, нет и полноценной конкурентной среды, потому что крупные торговые сети в Крым пока не торопятся (опасаясь санкций - ИФ)", - сказал глава республики.
По его словам, совет министров Крыма намерен влиять на ценовую ситуацию с помощью ярмарок, на которых крымские производители могут реализовать свои товары, минуя посредников.
"Мы изменим формат ярмарочных мероприятий, они будут проводиться в течение всего года, регулярно - по пятницам, субботам и воскресеньям. (. . . ) В сезон, когда созревают скоропортящиеся ягоды и фрукты, ярмарки будут работать ежедневно", - отметил Аксенов.
Рекомендованная цена на продукты на ярмарках будет на 15-20% ниже, чем цены на рынках.
Глава региона сообщил также о планах ввести пропускную систему на ярмарках, чтобы не допустить на территории их проведения перекупщиков.
По словам Аксенова, ежегодно в Крыму планируется проводить не менее 20 тыс. ярмарок.
Глава Крыма сообщил также, что продолжится практика подписания меморандумов о взаимопонимании между правительством республики и субъектами оптовой и розничной торговли. Положения меморандума предусматривают оптовые торговые наценки не выше 8% и розничные - 5-15% на 39 наименований социально значимых продуктов питания.
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