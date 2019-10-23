Крым просит ФАС продлить на 4,5 года поэтапное повышение цен на газ

23.10.19 10:58

© РИА Новости. Стрингер

23 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Крыма просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ продлить на 4,5 года - до 2025 года включительно сроки поэтапного повышения цен на природный газ для региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Совет министров Крыма внес в Федеральную антимонопольную службу предложение о продлении сроков поэтапного повышения цен на газ до 2025 года включительно. Это позволит в два раза снизить темпы прироста розничной цены для населения. Они составят от 3 до 4% каждые шесть месяцев вместо 11,7% каждые полгода до 1 июля 2021 года, как это предусматривает действующий план", - сказал Аксенов в среду, выступая в парламенте Крыма с докладом о планах исполнительной власти республики на пять лет.

Глава региона уточнил, что, в случае реализации предложенного крымским Совмином сценария, "необходимо компенсировать выпадающие доходы" республиканского ГУП "Черноморнефтегаз" (Симферополь) "за счет налоговых льгот или бюджетного субсидирования". По информации Аксенова, речь идет о сумме (за весь 4,5-летний период отсрочки) около 1,7 млрд рублей.