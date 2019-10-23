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23.10.19 11:02

Аксенов: Крым до конца года намерен освоить 96% плановых средств ФЦП

© РИА Новости. Илья Питалев
23 октября. Interfax-Russia.ru - Республика Крым в январе-сентябре 2019 года освоила 65% средств, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) на текущий год, сообщил глава региона Сергей Аксенов в среду, выступая в парламенте Крыма с докладом о планах правительства республики на 5 лет.

"Всего в этом году в рамках программы запланирована реализация 243 проектов на 74 млрд рублей с учетом корректировок. По информации на 1 октября кассовый расход составил 65% средств", - сказал Аксенов.

"По итогам текущего года реализация программы составит около 96%", - сообщил он.

Автономная некоммерческая организация "Дирекция по управлению ФЦП" в феврале текущего года сообщала, что Крым в 2019 году получит 91,86 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию проектов в рамках ФЦП развития региона, а Севастополь - 18,99 млрд рублей. Представитель дирекции в среду подтвердил "Интерфаксу" корректировку на 2019 год по соглашениям о доведении средств двум этим субъектам РФ на реализацию программы.

Аксенов отметил, что "темпы строительства и качество реализации ФЦП существенно улучшились" по сравнению с прошлыми годами, однако признал, что, "несмотря на явные позитивные подвижки, проблем остается немало". "Главные из них - сложная процедура расторжения договоров с недобросовестными подрядчиками и возврата неотработанных авансовых платежей (судебные разбирательства длятся более года)", - сказал глава региона.

По его словам, в Крыму насчитывается более 40 брошенных подрядчиками объектов ФЦП с уровнем готовности от 15% до 95%. "Большинство этих организаций находится в стадии банкротства либо уже ликвидированы", - добавил Аксенов.

Он отметил, что действующее законодательство не предусматривает повторное выделение средств на брошенные недострои. "Однако мы понимаем, что ущерб будет гораздо выше, если объекты не будут достроены и продолжат разрушаться. Мною внесено предложение на имя (премьер-министра России - ИФ) Дмитрия Анатольевича Медведева в части финансирования завершения строительства указанных объектов", - сказал глава Крыма.

Правительство РФ утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально программа была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года ее продлили до 2023 года.

Министерство экономического развития России предлагает увеличить финансирование мероприятий ФЦП на 2,6 млрд рублей, или на 0,3%, до 961,819 млрд рублей.

Сообщалось также, что в дальнейшем программу могут продлить еще на несколько лет, до 2025 года. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в начале апреля 2019 года озвучил такие планы с возможностью увеличения расходов на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе может превысить 1 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому кабмину изыскать средства на продление крымской ФЦП.

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