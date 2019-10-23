Аксенов уволил глав трех транспортных госпредприятий

23.10.19 11:13

© РИА Новости. Алексей Филиппов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Руководители трех ГУП - "Крымские морские порты", "Крымавтотранс" и "Крымтроллейбус", подконтрольных министерству транспорта республики, будут уволены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"На прошлой неделе мной приняты решения о смене как неэффективных руководителей предприятий "Крымские морские порты", "Крымавтотранс" и "Крымтроллейбус", - сказал Аксенов в среду в региональном парламенте в ходе доклада о планах работы правительства на следующие пять лет.

По его словам, после проведенных в "Крымавтотрансе" проверок инициировано возбуждение уголовных дел. При этом суть претензий правоохранительных органов глава региона не назвал.

"Одна из главных проблем в транспортной сфере - неудовлетворительное состояние большинства автостанций. До 1 декабря будет представлен план ремонта автостанций и автовокзалов, находящихся в ведении "Крымавтотранса", - добавил Аксенов.

Причины увольнения руководителей "Крымских морских портов" и Крымтроллейбуса" он не озвучил.

Как сообщалось, следственные действия с изъятием документов прошли в "Крымавтотрансе" в конце лета из-за работы нелегальных перевозчиков. 6 августа стало известно, что сменился директор предприятия: его возглавил Юрий Рыжкин, который до этого работал замгендиректора по работе с органами власти ФГУП "Крымская железная дорога".

По данным с сайта Минтранса Крыма, пост руководителя "Крымтроллейбуса" занимает Николай Остюченко, "Крымских морских портов" - Сергей Квасов.