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23.10.19 11:20

Ингушетия увеличит финансирование программы духовно-нравственного воспитания

© РИА Новости. Евгений Одиноков
23 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии решили в 2020 году увеличить объем грантовой поддержки религиозных деятелей в рамках региональной программы духовно-нравственного воспитания населения, сообщил журналистам министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков.

"По линии Миннаца в этом году реализовывалась программа духовно-нравственного воспитания, оказывалась поддержка представителям духовенства, преподавателям медресе. Мы хотим охватить всех имамов мечетей, потому что именно на их плечи ложится большая нагрузка в этом направлении. Указанный вопрос пересматривается, чтобы можно было увеличить материальную поддержку в следующем году", - сказал Волков.

Он пояснил, что речь идет об имамах, окончивших исламские вузы, направляющихся работать в труднодоступные места, отдаленные села, чтобы им через фонд поддержки науки и образования можно было выделять гранты.

"Таких в следующем году будет около 500 человек, в этом году через фонд поддержку получили 200 имамов и преподавателей, которые были определены религиозными организациями. Надеемся, что в 2019 году, квота увеличится до 500 человек, больше религиозных деятелей попадут в эту программу", - добавил министр.

При этом глава Миннаца отметил, что ведомство ставит перед собой задачу ориентировать духовные организации на то, чтобы в первую очередь осуществляли целевой набор в исламские вузы. Это необходимо для того, чтобы заранее тот ученик, который будет обучаться в исламском вузе, точно знал, куда он пойдет работать. Такой квалифицированный специалист может рассчитывать на повышенную стипендию. В дальнейшем по окончании учебного заведения по рекомендации вуза он трудоустраивается. Фонд поддержки науки и образования будет оказывать ему материальную помощь в течение трех лет.

Кроме того, министр высоко оценил уровень знаний и воспитания ингушских студентов, обучающихся в Болгарской исламской академии в Татарстане.

По его мнению, в академии созданы прекрасные условия. У всех свои отдельные комнаты, сейчас там обучаются шесть студентов из Ингушетии, выпускников сунженского исламского института. По отзывам преподавателей, ингушских студентов отличает не только уровень знаний - они очень воспитаны, сдержанны, соответствуют всем исламским нормам поведения.

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