Три человека претендуют на пост главы оренбургского Орска

23.10.19 11:30

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 октября. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия отобрала трех претендентов на пост главы Орска - второго по величине города Оренбургской области.

Представитель Орского горсовета сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что отобраны три кандидата: врио главы города Василий Козупица, экс-начальник местного отделения ФПС Валерий Назин и экс-главинженер ООО "ВТК Орск" Александр Сиюгалеев.

Как ожидается, 24 октября депутаты горсовета выберут из претендентов нового градоначальника.

Ранее сообщалось, что глава Орска Андрей Одинцов сложил полномочия в апреле этого года. Он занимал этот пост в течение двух лет.

Исполняющим обязанности главы города стал Василий Козупица, который ранее занимал пост заместителя главы города по внутренней политике.

Врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер сообщал в инстаграме, что смена власти Орска - "неизбежное решение для города".

По словам Паслера, "второй по численности город, промышленный центр региона доведен едва ли не до крайности, (...) везде полный развал, отсутствие дисциплины, элементарного порядка".