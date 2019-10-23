Полсотни населенных пунктов планируют газифицировать в Подмосковье в 2020 году

23.10.19 11:55

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 октября. Interfax-Russia.ru - АО "Мособлгаз" в 2020 году планирует сохранить темпы газификации населенных пунктов Московской области, сообщил "Интерфаксу" в среду генеральный директор предприятия Дмитрий Голубков.

"50 населенных пунктов", - сказал Голубков в ответ на вопрос, сколько населенных пунктов планируется газифицировать в 2020 году.

Гендиректор "Мособлгаза" добавил, что предприятие старается держать взятый темп по газификации.

Голубков также отметил, что постановление, в котором оговаривается программа газификации на следующий год, сейчас рассматривается правительством Московской области.

Как сообщалось, в 2019 году в Подмосковье планируется построить 50 новых газопроводов. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на четвертый квартал 2019 года.