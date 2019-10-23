ФСМЗ выбран единственным подрядчиком по ремонту дизельных двигателей для ЧФ

23.10.19 12:01

Фото с официального сайта ФСМЗ

23 октября. Interfax-Russia.ru - "Феодосийский судомеханический завод" (ФСМЗ, Феодосия) станет единственным подрядчиком по ремонту судовых дизельных двигателей для Черноморского флота РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Совет министров Крыма обратился к федеральным властям с просьбой о содействии в определении Феодосийского судомеханического завода единственным поставщиком по ремонту дизельных двигателей в интересах Черноморского флота. Наши предложения поддержаны, даны соответствующие поручения", - сказал Аксенов в среду, выступая в парламенте Крыма с докладом о планах правительства республики на пять лет.

ФСМЗ ведет свою историю с 1946 года. Предприятие, согласно данным его официального сайта, занимается сейчас ремонтом (в том числе - капитальным) судовых дизельных двигателей типа М-500, а также отдельных узлов и агрегатов к ним. Приказом Минпромторга России 2016 года Феодосийский судомеханический завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

По данным Аксенова, кроме того, решен вопрос о проектировании и строительстве на производственных мощностях завода "Залив" (Керчь, Крым) "универсальных кораблей, а также плавдока для технического обслуживания и ремонта ледоколов".

"Залив" создан в 1938 году. Основной производственный актив предприятия - сухой док длиной 360 м, шириной 60 м и глубиной 13 м - один из крупнейших в Европе.

Глава Крыма назвал одним из приоритетов работы совета министров республики на ближайшую пятилетку обеспечение загрузки мощностей предприятий машиностроения и судостроения региона.

"На сегодняшний день основную долю загрузки составляют контракты в рамках заказов Минобороны и других силовых структур, окончание работ по которым планируется в 2021 году. Уровень загрузки предприятий - в среднем 40%. Я обратился к президенту с просьбой о содействии в части загрузки. Глава государства дал поручение соответствующим федеральным структурам по размещению заказов на предприятиях судостроения", - сказал Аксенов.