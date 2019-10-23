Продажу никотиновых смесей предлагают ограничить в Вологодской области

23.10.19 12:12

© РИА Новости. Антон Денисов

23 октября. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области разработают законопроект, ограничивающий продажу бестабачных никотиновых смесей - снюсов, рост употребления которых зафиксирован среди подростков, сообщает пресс-служба главы региона.

"В настоящее время подростки законодательно защищены только от табака и табачной продукции. Продажа бестабачных никотиновых смесей не ограничена. Поэтому необходимо начать работу на уровне региона и в кратчайшие сроки остановить распространение этого опасного увлечения среди несовершеннолетних вологжан", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

По его поручению в ближайшее время департамент здравоохранения региона подготовит соответствующие изменения в законодательство.

Эти изменения связаны с ростом употребления молодежью никотиносодержащей продукции. Так, в Череповце в детское отделение областного психоневрологического диспансера поступил ребенок с признаками отравления - медики диагностировали у подростка никотиновую ломку. В Кировской области был зафиксирован первый случай гибели школьника от отравления снюсом.

Как отмечает пресс-служба, никотиновые смеси находятся в свободной продаже. При этом объем никотина в них в разы превышает стандартную дозировку сигареты. Из-за этого смесь вызывает у подростков быстрое привыкание.

Кувшинников подчеркнул, что сохранение общественного здоровья, противодействие вредным привычкам и оперативное нормативное реагирование всегда являлись приоритетом социальной политики региона. В 2017 году в области был введен запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Позднее также было запрещено курение вейпов в общественных местах.