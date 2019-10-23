Более половины россиян готовы на уступки по зарплате при устройстве на работу

23.10.19 12:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 октября. Interfax-Russia.ru - Россияне при устройстве на работу за последние четыре года стали более жестко отстаивать свои позиции в отношении размера заработной платы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования, в настоящее время 32% соискателей на рабочее место не соглашаются на предложения уступить и получать более низкую заработную плату по сравнению с требуемой. Четыре года назад такую позицию демонстрировали 29% респондентов.

В свою очередь, каждый второй соискатель (51%) готов уступить работодателю по зарплатным ожиданиям, при этом 23% респондентов готовы к 5%-ному снижению, а каждый пятый согласен зарабатывать на 10% меньше.

Исследование показало, что мужчины готовы снизить свои зарплатные амбиции на 9,6%, среди женщин это показатель находится на уровне 8,6%. По данным Superjob.ru, по 9,5% готовы потерять в заработке кандидаты старше 45 лет и те, кто рассчитывает на доход менее 30 тыс. руб. в месяц.

По данным опроса, коммерческие и генеральные директора готовы уступить почти по 12% ради устройства на работу. "В ситуации с топ-менеджерами многое зависит от привлекательности компенсационного пакета. Среди линейного персонала на снижение в 11% готовы согласиться менеджеры по рекламе и программисты. От 10% могут уступить курьеры, операционисты банков, переводчики, врачи, маркетологи, дизайнеры, менеджеры по продажам и редакторы. Наименьшую долю от своих зарплатных ожиданий готовы уступить повара (8,6%), бухгалтеры (8,5%) и медицинские сестры (8,2%)", - отмечают организаторы опроса.

Среди представителей 38 популярных профессиональных групп наименее гибкие в вопросе снижения зарплатных ожиданий медицинские сестры, квалифицированные рабочие и кладовщики: 50% медсестер, 46% рабочих и 45% кладовщиков не согласятся на предложение работодателя зарабатывать меньше, сообщили в Superjob.ru.

Опрос среди 3000 респондентов, представляющих экономически активное население РФ, был проведен 15-17 июля 2019 года в 477 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Опрос среди представителей 38 профессиональных групп охватил 7600 респондентов (по 200 представителей от каждой профессиональной группы), был проведен с 23 августа по 7 октября 2019 года во всех федеральных округах.