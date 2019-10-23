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23.10.19 12:59

Томская область просит пересмотреть бюджетную обеспеченность регионов

© РИА Новости. Владимир Федоренко
23 октября. Interfax-Russia.ru - Томская область просит Совет Федерации пересмотреть методику выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, Совфед в ответ на эту инициативу предложил проработать механизм с учетом специфики регионов, перечисляющих большую часть налогов в федеральный бюджет.

"Уважаемые сенаторы, вдумайтесь в цифру: Томская область перечисляет в федеральный бюджет уже не один год столько, сколько Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и республика Алтай - пять сибирских регионов вместе взятые! Но при этом наша обеспеченность 0,76%, в прошлом году она была 0,83%. Мы по 30 млрд добавляем каждый год в бюджет РФ, но теряем в областном бюджете. Мне говорят, что такие правила игры", - сказал губернатор региона Сергей Жвачкин, выступая на заседании Совфеда в среду.

После заседания он пояснил журналистам, что при перечислении в федеральный бюджет более 200 млрд рублей в год регион теряет возможность развиваться, большая часть региональных средств уходит на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы.

"У нас не хватает бюджета развития. Наша уникальность в том, что, с одной стороны, у нас представлены все высокотехнологичные компании РФ (Росатом, Роснефть, Газпром, СИБУР), а, с другой стороны, еще при царе был создан научно-образовательный комплекс. Все, что нам нужно, - бюджет развития. А мы сегодня, по существу, превращаемся в собес. Мы 61% бюджета сегодня направляем на зарплату. Тогда давайте я уйду с губернаторской (должности - ИФ), сделаем окошко по выдаче денег и я сокращу весь аппарат", - заявил Жвачкин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что вопрос методики выравнивания бюджетной обеспеченности остро стоит не только по Томской области, но и по другим регионам.

"Методики методиками, правила правилами, но донастройка с учетом особенностей региона, безусловно, должна быть внедрена в практику. Ведь это не дело, что 75% всех налогов, зарабатываемых в Томской области, перечисляется в Москву. И не потому, что плохое отношение к Томской области, а потому что методика такая. В этих условиях Минфин должен вести себя более гибко", - считает Матвиенко.

По ее словам, тем регионам, которые вносят наибольший вклад в экономику РФ, следует выровнять бюджетную обеспеченность до единицы, иначе сложившаяся ситуация лишает регион мотивации зарабатывать.

"Для такой высокоразвитой области уровень дохода населения недостаточен на сегодня, и люди справедливо на первое место ставят невысокий уровень дохода - я посмотрела опросы. Если не ошибаюсь, 41 тыс. рублей сейчас средняя зарплата. А сколько людей получают меньше! Поэтому давайте вернемся предметно к этой теме и постараемся выработать механизмы донастройки, учитывая специфику групп регионов с разными условиями", - подытожила спикер.

Ранее Сергей Жвачкин уже поднимал тему несправедливой методики выравнивания бюджетной обеспеченности. Еще в 2016 году бюджетная обеспеченность жителей Томской области была ниже средней по стране на 23%, при этом регион отдавал Федерации более 50% налоговых поступлений.

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