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23.10.19 13:11
Семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Петербурге
По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД региона, около 11:43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Фольксваген", в результате один из автомобилей опрокинулся, а другой заехал в пешеходную зону и сбил пешеходов.
Как уточнили "Интерфаксу" в ГИБДД, при столкновении пострадали, предварительно, шесть человек: пять пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель в тяжелом состоянии. Проводится проверка.
Между тем, по данным ГУ МЧС по Петербургу, в 11:50 у д. 57-59 по Лермонтовскому проспекту произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых заехал на пешеходную зону, а второй перевернулся.
"Пострадали семь человек (шестеро пешеходов и водитель одного из автомобилей). Спасатели деблокировали из перевернутого автомобиля женщину", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС.
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