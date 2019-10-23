Семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Петербурге

23.10.19 13:11

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 октября. Interfax-Russia.ru - По разным данным, до семи человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на набережной Обводного канала в Петербурге.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД региона, около 11:43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Фольксваген", в результате один из автомобилей опрокинулся, а другой заехал в пешеходную зону и сбил пешеходов.

Как уточнили "Интерфаксу" в ГИБДД, при столкновении пострадали, предварительно, шесть человек: пять пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

Между тем, по данным ГУ МЧС по Петербургу, в 11:50 у д. 57-59 по Лермонтовскому проспекту произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых заехал на пешеходную зону, а второй перевернулся.

"Пострадали семь человек (шестеро пешеходов и водитель одного из автомобилей). Спасатели деблокировали из перевернутого автомобиля женщину", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС.