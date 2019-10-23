Матвиенко уверена, что кадровая ротация в СПЧ не скажется на его работе

23.10.19 13:28

© РИА Новости. Максим Блинов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Политической подоплёки в смене руководства Совета при президенте по правам человека нет, работа этой структуры не должна радикально измениться, прежний председатель Михаил Федотов остаётся экспертом СПЧ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Никакой политической подоплёки или двойного дна там нет.

Произошла обычная ротация членов совета", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

По ее мнению, прежний руководитель СПЧ Михаил Федотов эффективно работал, сделал очень много для защиты прав граждан.

"Но он никуда не уходит. Насколько я знаю, он остаётся экспертом при СПЧ, потому что он накопил огромный опыт, к нему есть большое доверие в обществе. Конечно же его опыт, его знания будут востребованы и использоваться по-прежнему в работе Совета по правам человека", - отметила спикер СФ.

Что касается смены нескольких членов совета, то это "делается публично, не под ковром", сказала она.

Матвиенко считает, что эффективность работы совета не должна упасть.

"Граждане, которые введены в состав Совета по правам человека известны - это общественные деятели, журналисты. Поэтому у меня нет никаких тревог, что что-то кардинально изменится", - отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации активно взаимодействовал и будет взаимодействовать с СПЧ.