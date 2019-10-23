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23.10.19 13:33
Программу реновации жилья в Новой Москве могут реализовать до 2023 года
"Все, что вошло в постановление, должно быть переселено до 2023 года. Пока мы идем в графике", - сказал Жидкин.
Он пояснил, что три района, куда будет переселена половина жителей по реновации, уже строятся - это Мосрентген, Новые Ватутинки и Михайлово-Ярцевское.
"Три этих проекта обеспечат более половины (необходимого жилья - ИФ) по программе реновации в Новой Москве", - заверил глава департамента.
Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов и свыше 350 тыс. квартир.
На данный момент в программу включена 351 "стартовая" площадка для строительства домов общей площадью около 5,1 млн кв.м. В дальнейшем перечень планируется расширить.
В новой Москве в программу реновации включено более 200 жилых многоквартирных домов. Как отмечал ранее Жидкин, первые дома для переселенцев в новой Москве будут готовы в 2020 году.
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