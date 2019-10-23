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23.10.19 13:54
Кузнецова просит проверить пермский бассейн, где утонула уже вторая девочка-синхронистка
"Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Пермского края с просьбой провести проверку деятельности этого бассейна, где в апреле 2018 года также утонула девочка", - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой, поступившем в "Интерфакс" в среду.
Как сообщает пресс-служба, во вторник во время тренировки группы синхронного плавания в бассейне СК "Олимпия" в Перми погибла 11-летняя девочка.
Уполномоченный находится на связи с региональным детским омбудсменом.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", отсматриваются записи камер видеонаблюдения, изучаются документы, регламентирующие правила безопасности в бассейне.
В мае 2018 года сообщалось о смерти после двух месяцев в больнице 11-летней девочки, захлебнувшейся 2 апреля в том же бассейне "Олимпия" в Перми во время тренировки.
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