Новый механизм достройки проблемного жилья опробовали в Нижнем Новгороде

23.10.19 14:08

© РИА Новости. Виталий Тимкив

23 октября. Interfax-Russia.ru - Новый механизм достройки проблемных объектов впервые реализован в рамках проекта жилого комплекса "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Для нас это начало реализации нового механизма по достройке проблемных домов. Этот механизм позволяет нам заходить на объекты, где обанкротился застройщик, заходить с Фондом защиты прав дольщиков, санировать эти объекты, переподписывать эти соглашения и заходить на стройку. Вот весь механизм он на этом объекте был реализован", - сказал Мутко в ходе осмотра ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде.

Он отметил, что подобный проект реализуется впервые.

В апреле этого года Мутко утвердил "дорожную карту" по достройке проблемных жилых комплексов в Нижегородской области. В ходе реализации "дорожной карты" будут восстановлены права требования 5 060 граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и ЖК "На Гончарова".

"Дорожная карта" составлена на основании обращения правительства Нижегородской области и по поручению вице-премьера. Всего речь идет о 88 многоквартирных домах в проектах групп компаний "Квартстрой" и "Экоград". Отчисления в Фонд застройщиками не производились", - отмечалось в материалах Фонда защиты прав дольщиков.

По словам вице-премьера, строительство первых четырёх домов ЖК "Новинки Smart City" завершено в срок.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

В апреле сообщалось, что взносы в Фонд отчисляют примерно 3,2 тыс. застройщиков, всего Фондом аккумулировано около 19 млрд рублей.

В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед переходом на проектное финансирование.