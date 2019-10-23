Более 200 объектов здравоохранения отремонтируют в Тверской области

23.10.19 14:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Тверской области разработало программу ремонта и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2020-2023 годы, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Программа, направленная на улучшение условий в медицинских организациях области, разработана по поручению губернатора Игоря Рудени. Всего в нее включено 226 объектов в 53 учреждениях здравоохранения Верхневолжья, которые отремонтируют до 2024 года", - отметил собеседник агентства.

По его словам, общий объем средств, который планируется направить в ближайшие четыре года на приведение в порядок медицинских организаций, - 3,3 млрд рублей.

"За счёт активного участия в национальном проекте "Здравоохранение", системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление - высокотехнологичная помощь", - процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.

Программа сформирована на основе заявок от медицинских организаций Тверской области. При ее разработке учтены численность обслуживаемого населения на каждой конкретной территории, состояние объектов, участие в федеральных проектах и другие критерии.