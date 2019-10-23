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23.10.19 14:26
Около 300 кг колбасы с геномом АЧС завезли в Челябинск из Калужской области
По данным ведомства, свыше 285 кг вареной колбасы "Бутербродная", произведенной АО "Итера" в Боровском районе Калужской области, было завезено на склад в Челябинск 11 октября.
В сырье, которое было использовано для изготовления колбасы, выявлено наличие ДНК вируса АЧС.
При этом исследования, проведенные в Челябинской межобластной ветлаборатории, показали, что и в готовой продукции есть генетический материал АЧС.
Также установлено, что колбаса со склада могла поступить в торговые точки ООО "Южурал-Торг".
Сотрудники регионального управления Россельхознадзора и управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области в настоящее время принимают срочные меры по выявлению остатков этой продукции.
ООО "Южурал-Торг" вручено предписание о порядке и месте уничтожения колбасы с геномом АЧС.
Ранее сообщалось, что геном вируса АЧС выявлен в вареной колбасе "Бутербродная", произведенной АО "Итера" в Боровском районе Калужской области.
Последний раз вспышка АЧС была зарегистрирована в Калужской области в 2016 году.
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