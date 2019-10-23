Фонд развития Крыма создадут на базе РНКБ

23.10.19 14:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма ожидают, что правительство РФ до конца 2019 года примет решение о создании Фонда развития Крыма, фонд будет сформирован на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ, Симферополь).

"Реализовать меры поддержки (туристической - ИФ) отрасли поможет создание на базе РНКБ нового финансового инструмента - Фонда развития Крыма. До 1 января правительство РФ примет решение по этому вопросу", - сказал глава республики Сергей Аксенов в ходе доклада о планах крымского правительства на следующие пять лет в региональном парламенте в среду.

Главной задачей в сфере развития туризма он назвал увеличение емкости номерного фонда гостиниц минимум на 4-5 тыс. номеров в течение трех лет. Для этого, по его словам, необходимы программы льготного кредитования (например, снижение ставки до 3% годовых для строительства и реконструкции объектов) и механизм поддержки предприятий путем субсидирования капремонта, обновления медицинской базы.

В пресс-службе РНКБ пока не стали комментировать озвученные Аксеновым планы.

Ранее об идее создания Фонда развития Крымского полуострова "Интерфаксу" сообщили несколько источников в федеральных органах власти. По словам одного из них, на 10 октября не был решен вопрос с финансированием: предполагается, что это будут бюджетные средства, но согласованной позиции о том, какая сумма может быть выделена, нет.

РНКБ, принадлежащий государству, по итогам первого полугодия 2019 года занял 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".