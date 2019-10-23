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Меньше половины заключенных в России привлечены к труду

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
23 октября. Interfax-Russia.ru - Все заключенные должны быть привлечены к труду, поскольку труд является одним из основных средств исправления, считает замдиректора ФСИН Рустам Степаненко, но сетует на нехватку заказов.

"На сегодняшний день у нас привлечено к труду 170 тыс. человек, что составляет 46,5% (от всех заключённых - ИФ). Одним из основных средств исправления является общественно-полезный труд. Конечно, это (46,5%) мало. Мы над этим работаем, потому что все 100% осуждённых должны быть привлечены к труду", - заявил Степаненко журналистам в среду.

По его словам, у ФСИН есть достаточное количество своих производственных мощностей для этого.

"Но, к сожалению, нет достаточного объема государственных и муниципальных заказов для того, чтобы мы их могли привлечь к труду", - отметил он.

Он отметил, что выставка "Интерполитех" позволяет ФСИНу ежегодно заключать контракты на поставку продукции, сделанной заключёнными не менее чем на полмиллиарда рублей, другие выставки приносят службе контракты почти на 1 млрд в год.

"Сумма заключённых контрактов у нас составляет 500-700 млн рублей ежегодно (на "Интерполитехе" - ИФ). На сегодняшний день уже на сумму около 200 млн заключено, но выставка ещё только началась, мы примерно на такие цифры выйдем, это 0,5-0,8 млрд в год", - сказал Степаненко.

По его словам, в год ФСИН также проводит около 4 тыс. выставочных мероприятий в регионах РФ, "общий эффект от проведения которых по регионам составил около 1 млрд рублей".

"Мы всех приглашаем к сотрудничеству, пожалуйста, готовы, открыты для общения. С нами работать выгодно, у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте и в любой момент их можно пригласить работать ещё", - заявил замдиректора ФСИН.

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