Азаров: статус исторического поселения сохранит уникальный облик Самары

23.10.19 14:41

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области до конца 2019 года намерены присвоить центру Самары статус исторического поселения для максимального сохранения уникального облика города, сообщает пресс-служба правительства региона.

"У нас есть все сегодня возможности, и мы их должны реализовать, чтобы в кратчайшие сроки принять документ, защищающий городскую среду, исторический центр города от любых непродуманных решений", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дмитрия Азарова.

По его словам, необходимо "создать такие условия и механизмы, при которых бы старый центр развивался гармонично, что позволило бы приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектировании новой застройки".

Как отмечает пресс-служба, присвоение статуса исторического поселения - это первый, но крайне значимый шаг к концепции комплексного развития данной территории.

"В соответствии с предлагаемой концепцией, в особую зону попадет около 1500 объектов культурного наследия, в том числе 47 объектов федерального значения, 446 регионального, 686 ценных градоформирующих объектов и более 230 вновь выявленных объектов исторического наследия. Помимо зданий предметом охраны являются места исторических крепостей, природные ландшафты, улицы, площади. Многие из них нуждаются в восстановлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый статус позволит привлекать дополнительные источники финансирования на их восстановление. Кроме того, статус исторического поселения обеспечит исполнение установленных градостроительных регламентов и исключит возможность их вольной трактовки и изменений.

"Территория поселений условно будет разделена на четыре зоны. В зону стабилизации попадают участки с высокой сохранностью исторической среды. Здесь высотность застройки останется неизменной и составит от 2 до 5 этажей. В зоне интенсификации разрешается повышать высоту зданий на 1-3 этажа. Зона трансформации позволяет строить здания до 6 этажей. Четвертая зона будет рекреационной территорией с парками и скверами", - поясняется в сообщении.

При этом подчеркивается, что "и после получения особого статуса архитектурному сообществу предстоит решить ряд проблем, связанных с последствиями точечной застройки прошлых лет".

"Центр Самары - это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений", - отметил Азаров.

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, статус исторического поселения "вполне реально получить уже до 20 декабря этого года".