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23.10.19 14:43

Ввод жилья в Тюменской области в январе-сентябре вырос на 8,5%

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
23 октября. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Тюменской области (без учета автономных округов) в январе-сентябре 2019 года составил 784,3 тыс. кв. м, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Тюменьстат.

За январь-сентябрь объем строительных работ составил 170,915 млрд рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Тюменская область рассчитывает ввести 1,577 млн кв. м жилья, что на 17,3% превышает уровень предыдущего года.

С 2016 года темпы строительства жилья в Тюменской области снижались из-за падения покупательской активности населения.

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